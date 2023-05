Cãominhada: evento de conscientização contra maus-tratos terá vacinação e microchipagem

Será realizada neste domingo (21) a 1ª Cãominhada do bem-estar animal, em frente a Governadoria, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, com o objetivo é chamar a atenção para os direitos dos animais e conscientizar a população contra os maus-tratos aos animais.

O evento é voltado para cães, e contará com um espaço saúde pet, com vacinação contra raiva, microchipagem e testagem para Leishmaniose. Além disso, haverá um ponto de arrecadação de ração, que serão doadas para protetoras de OSCs (Organizações da Sociedade Civil) e casas de abrigo de animais. O IDPAMS (Insituto de Proteção Ambiental de Mato Grosso do Sul) fará uma feira de adoção responsável para quer deseja adotar cães e gatos, sejam adultos ou filhotes e um stand com artesanatos e acessórios pet.

Outra atração da Cãominhada será a apresentação do Projeto Social “Cão Herói, Cão Amigo”, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar desde 2021. A ação de Cinoterapia (Intervenção Assistida por Cães), conta com dezenas de cachorros que auxiliam idoso, crianças autistas, entre outros.

As crianças também terão diversão garantida, com a presença de mascotes caracterizados, Espaço Kids e sorteio de brindes. A Cãominhada também servirá para apresentar a nova pasta da Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal (Vida Animal) que tem como principais diretrizes contribuir com o controle populacional, combate a zoonoses, maus-tratos e abandono de animais.

O assessor, Carlos Eduardo, fala da importância do evento também para os donos dos pets. “As pessoas poderão ter lazer com os seus animais por meio da caminhada, o lazer é uma forma de exercer a cidadania. Estarão representando não só o seu cachorro, mas a causa animal, exercendo a cidadania e lutando pelo direito daqueles que não podem falar.”

A Cãominhada será realizada no próximo domingo (21), a partir das 8h, em frente à Governadoria no Parque dos Poderes, em Campo Grande.