Léo Santana está confirmado para a Pantaneta 2023

Aquidauana se prepara para receber um dos maiores festivais de música do estado: a Pantaneta 2023! O evento, conhecido por sua tradição de mais de 20 anos, será realizado nos dias 06 e 07 de outubro e promete agitar a cidade com muita música e diversão.

A Pantaneta anuncia duas grandes atrações confirmadas para o evento. No sábado, dia 07 de outubro, a banda Chiclete com Banana, com sua trajetória consagrada e grandes sucessos, fará sua primeira apresentação na cidade. Para o dia 06 de outubro, sexta-feira, o grande destaque do carnaval 2023, o artista Léo Santana, sucesso de visualizações na internet com a música “Zona de Perigo”, também estará presente, prometendo uma noite cheia de animação.

Outras atrações serão anunciadas em breve. A Pantaneta se compromete em proporcionar momentos inesquecíveis ao som de música de qualidade, consolidando-se como um dos principais eventos de música e folia da região.

A entrada será gratuita na área pipoca, mas também serão oferecidos convites para o abadá, bangalô individuais e bangalô para 10 pessoas para aqueles que desejam curtir os shows com mais conforto e exclusividade.

O festival deste ano promete ser um sucesso! Esperando um público este ano muito maior que do ano passado, já que há mais de 4 meses do evento, já entrou no segundo lote de venda de ingressos. Então, corra e garanta o seu ingresso!

Os interessados em participar do evento podem adquirir os abadás pelo site oficial da Pantaneta: www.pantaneta.com.br, ou nos postos de venda:

Leia mais: Maior carnaval fora de época de MS, Pantaneta 2023 inicia venda de ingressos