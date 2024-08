Tribunal de Justiça de MS encerra inscrições para cadastro de estagiários em 15 áreas nesta quarta-feira

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) encerra, nesta quarta-feira (28), o prazo para inscrições no processo seletivo de cadastro reserva para estagiários em 15 áreas diferentes na Capital. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59.

De acordo com o edital, publicado no Diário da Justiça, os estudantes aprovados no certame receberão uma bolsa de R$ 855,50 por mês, além de um auxílio-transporte de R$ 209, totalizando R$ 1.064,50 por 5 horas diárias de trabalho em dias úteis.

As oportunidades de estágio são para estudantes dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, História, Medicina, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. As inscrições devem ser feitas online, diretamente no portal eletrônico do TJMS.

As provas serão aplicadas de forma online no dia 1º de setembro pela Universidade Patativa do Assaré, responsável pela banca examinadora. O processo seletivo contará com 30 questões que abordarão conhecimentos específicos, língua portuguesa e legislação. Os candidatos que obtiverem a pontuação mínima de 50% no total da prova objetiva serão classificados.

Os gabaritos oficiais, respostas aos recursos interpostos e a lista de classificação preliminar serão divulgados na página da banca examinadora no dia 6 de setembro.

Os interessados em participar devem ficar atentos ao prazo final de inscrição e acessar o portal do TJMS para garantir sua candidatura.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais