Autor de violência doméstica é preso em Aquidauana pela Polícia Civil

Na tarde de terça-feira (27), policias da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, realizaram a prisão de um homem de 42 anos, pela prática dos crimes de cárcere privado, lesão corporal, ameaça e dano, todos enquadrados na Lei Maria da Penha. A prisão faz parte da Operação Shamar

A prisão preventiva do homem foi decretada após representação da autoridade policial e deferida pelo Poder Judiciário de Aquidauana. O homem é suspeito de praticar atos de violência doméstica contra sua ex-companheira, com quem manteve um breve relacionamento.

A investigação apontou que ele teria se dirigido à residência da vítima sob o pretexto de querer conversar sobre o término do relacionamento. Ao ser autorizado a entrar, ele tomou o celular da vítima e o destruiu, com o intuito de impedir que ela solicitasse ajuda ou ligasse para a polícia.

Em seguida, o suposto autor teria empurrado a mulher, fazendo com que ela caísse no chão e a ameaçado de morte com uma tesoura retirada da cozinha. Durante toda a noite ele a manteve sob cárcere, repetindo ameaças de morte caso ela tentasse fugir.

No dia seguinte, para escapar da situação de violência, a vítima fingiu consentir com a continuidade do relacionamento e convenceu o suposto autor de que precisava sair para trabalhar. Ele a levou até o local de trabalho utilizando a motocicleta que pertencia à vítima.

O veículo permaneceu com o agressor até o período da tarde, quando a vítima conseguiu recuperá-lo na casa da mãe dele, para quem relatou o ocorrido. Posteriormente, a vítima descobriu que o agressor possuía um histórico de violência doméstica com outras ex-companheiras.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana, onde sua prisão foi formalmente comunicada ao Poder Judiciário. A Polícia Civil continua seu trabalho no combate à violência contra a mulher, destacando a importância de denunciar e enfrentar todas as formas de violência de gênero.

Para denúncia de irregularidades a população deve ligar no 0800722 7272.

Com informações da assessoria de comunicação da polícia Civil de MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais