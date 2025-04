Estágio remunerado na PGE/MS segue com inscrições abertas até 8 de abril

Oportunidades são para estudantes de diversas áreas em Campo Grande, Coxim e Dourados

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) segue com inscrições abertas para seu Programa de Estágio Remunerado. Os interessados têm até o dia 8 de abril de 2025 para participar da seleção.

As vagas disponíveis em Campo Grande contemplam estudantes dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Jornalismo, Audiovisual e Tecnologia da Informação. Já para os municípios de Coxim e Dourados, a oportunidade é restrita a acadêmicos de Direito.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário disponível no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos. Após essa etapa, é necessário encaminhar um e-mail para [email protected] até as 17h do dia 8 de abril (horário de MS), anexando minicurrículo e histórico escolar dos dois últimos anos cursados.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, com bolsa equivalente a um salário-mínimo e direito a auxílio-transporte. O processo seletivo inclui análise curricular para todos os candidatos, prova objetiva para a área de Direito e entrevista para os concorrentes de Jornalismo.

A prova será aplicada em Campo Grande no dia 1º de junho de 2025. Já os detalhes sobre a entrevista serão divulgados posteriormente.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na edição n. 11.781 do Diário Oficial Eletrônico do Estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram