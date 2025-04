Campo Grande oferece 2.781 vagas de emprego nesta quinta-feira; mais de mil não exigem experiência

O mercado de trabalho em Campo Grande está aquecido nesta quinta-feira (10), com a oferta de 2.781 vagas distribuídas em 178 funções distintas. Do total, 1.242 oportunidades estão disponíveis sem exigência de experiência prévia, o que amplia o acesso a quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área.

As informações foram divulgadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), que reforçam que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

A Funsat, agência municipal de empregos, concentra 1.936 vagas em áreas variadas. Entre as funções disponíveis estão: açougueiro, barbeiro, confeiteiro, estoquista, fiscal de loja, gerente de mercado, gesseiro, instrutor de informática, magarefe, montador, moto frentista, oficial de manutenção, padeiro, pedreiro, pintor, recepcionista, recreador, repositor de mercado, técnico de laboratório, vendedor e vigia.

Já a Funtrab disponibiliza 845 novas vagas, contemplando funções como: armazenista, arte-finalista, assistente de cafeteria, balconista de farmácia, chapeiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, decorador de interiores, faturista, gerente de transportes, operador de caixa, panfleteiro, salgadeiro, sepultador, técnico mecânico e vendedor pracista.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer pessoalmente às sedes das fundações, levando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho.

– Funsat – Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h;

– Funtrab – Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro. Atendimento também das 7h30 às 17h30.

A orientação das instituições é que os candidatos cheguem cedo, uma vez que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas rapidamente. Além disso, os atendentes estão disponíveis para orientar sobre o processo seletivo, elaboração de currículos e encaminhamentos para entrevistas.

