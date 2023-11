TCE-MS suspende contratação temporária da Prefeitura de Campo Grande

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul suspendeu o processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Campo Grande de contratação de 786 pessoas para atuarem nas funções de auxiliar administrativo e financeiro, cuidador social, educador social, motorista, técnico de atividades socioculturais e terapeuta educacional.

A decisão liminar, assinada pelo conselheiro Marcio Monteiro e publicada no Diário Oficial do dia 16 de novembro de 2023, destaca a necessidade de justificativa prévia e demonstrativo da emergência a ser atendida. Também não foram apresentados os detalhamentos de quais cargos ou áreas terão vacância para preenchimento com novas contratações.

O relator ressalta ainda a preocupação quanto ao cumprimento dos limites de despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), uma vez que o município já está enquadrado no regime extraordinário de retorno à despesa com pessoal e tem enfrentado dificuldade para o cumprimento das metas.

A prefeitura Municipal de Campo Grande tem cinco dias para comprovar o cumprimento da decisão do TCE-MS. Levando em consideração a natureza das supostas irregularidades, foi determina ainda a instauração de uma auditoria.

