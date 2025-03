Supremo Tribunal Militar anuncia concurso com 80 vagas e salários de até R$14,8 mil

Inscrições começam amanhã; provas serão aplicadas em junho e oportunidades abrangem diversas áreas

O Superior Tribunal Militar (STM) abriu inscrições para concurso, oferecendo 80 vagas imediatas para os cargos de analista e técnico judiciário. O período de inscrição começa às 10h desta sexta-feira (7) e segue até as 18h do dia 4 de abril, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição custa R$ 120 para o cargo de analista judiciário e R$ 80 para técnico judiciário, com prazo para pagamento até 30 de abril. Todas as vagas exigem nível superior e oferecem remuneração inicial entre R$ 9.052,51 e R$ 14.852,66, para uma jornada de 40 horas semanais.

Os aprovados poderão ser lotados no STM, em Brasília, ou em qualquer uma das auditorias da Justiça Militar da União, distribuídas nas cidades de Bagé (RS), Belém (PA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Juiz de Fora (MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS) e São Paulo (SP). A escolha da lotação seguirá a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas em cada local.

O edital prevê reserva de vagas para inclusão social: 20% para candidatos negros (pretos e pardos), 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. No caso das vagas para pessoas com deficiência, será necessário o envio de laudo médico atualizado, emitido nos últimos 36 meses, comprovando a condição.

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e prova discursiva apenas para analista judiciário. A aplicação será no dia 8 de junho de 2025, em todas as capitais do país, além de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).

Os candidatos ao cargo de agente da polícia judicial passarão ainda por teste de aptidão física. Haverá também avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência e procedimento de heteroidentificação para aqueles que se autodeclararem negros ou indígenas.

O resultado final das provas objetivas será divulgado em 4 de julho, enquanto o resultado provisório da prova discursiva, exclusiva para analista judiciário, sairá no dia 9 de julho.

