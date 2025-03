Mulher é presa furtar fios de cobre nas Moreninhas

Na manhã de hoje (6),na manhã de hoje (6), uma mulher identificada como A.G.M, 48 anos, foi presa após ser flagrada em vídeo roubando fios de cobre no bairro moreninhas.

O furto ocorreu por volta das 18 horas de ontem (5) e no vídeo feito por um popular, é possível observar que os fios estavam pendurados em um poste à Rua Barreiras, frente ao número 748.

A mulher foi identificada e conduzida à Quarta Delegacia de Polícia de Campo Grande. No interrogatório confirmou que furtou os fios e informou ser andarilha e usuária de drogas, e que sobrevive da coleta e venda de produtos recicláveis.

Ela disse que devido ao fato dos cabos de internet estarem soltos, acreditou que não estaria cometendo crime. A mulher não possui antecedentes criminais e responderá pelo crime de Furto. O inquérito foi encaminhado à Justiça.

