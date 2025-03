Homem vai preso em flagrante por danificar a casa da ex-esposa em Dourados

Na última quarta-feira (5), um homem identificado como A.S.S (43) foi preso em flagrante por danificar a casa da ex-esposa de 40 anos em Dourados. O homem alegou que a vítima não pagou um valor que lhe devia.

A mulher fez uma denúncia na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados dizendo que noite de terça (4), teve uma briga com o esposo e foi agredida no rosto causando lesão nos lábios.

No dia seguinte, o homem mandou mensagens dizendo que estava retirando vários pertences da residência, como pedras da pia do banheiro e da cozinha, além de danificar alguma outros.

A equipe da delegacia foi até a residência da vítima e localizou o homem que foi levao preso em flagrante até a Delegacia. A casaestava bastante bagunçada e com diversos objetos quebrados.

O homem negou a agressão, alegando que a vítima se lesionou sozinha e que havia retirado bens da residência porque havia emprestado um dinheiro a esposa e ela não queria devolver o valor.

O homem aguarda a audiência de custódia.

