Provas de Analista Judiciário do TRT-24 serão reaplicadas após erro no conteúdo

Fundação Getulio Vargas identificou divergências no exame e definirá nova data para os candidatos afetados

As provas objetivas e discursivas para o cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24) serão reaplicadas após um erro na estrutura e no conteúdo programático do exame aplicado na manhã do dia 9 de março de 2025. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso.

A reaplicação será válida para todos os candidatos que prestaram prova para as áreas Judiciária, Administrativa e de Apoio Especializado, incluindo especialidades como Serviço Social, Estatística, Medicina, Psicologia, Engenharia e Tecnologia da Informação. Segundo a FGV, a avaliação aplicada não seguiu a primeira retificação do edital de abertura, publicada em 21 de novembro de 2024.

Ainda não há uma nova data para a reaplicação das provas. A organizadora informou que o cronograma atualizado será divulgado futuramente, com ajustes nas próximas etapas do concurso.

