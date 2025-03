Febraban oferece 3,1 mil bolsas de estudo para capacitar mulheres em tecnologia

Iniciativa busca ampliar presença feminina no setor com cursos gratuitos de programação e análise de dados

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e as confederações de bancários anunciaram, nesta terça-feira (11), a oferta de 3,1 mil bolsas de estudo gratuitas para mulheres que desejam ingressar no setor de tecnologia. Serão disponibilizados 3 mil vagas para iniciação em programação e outras 100 para formação em análise de dados.

A ação faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2026, que prevê medidas para inclusão e equidade no mercado financeiro. O objetivo é aumentar a participação feminina em uma área onde ainda há grande disparidade de gênero.

Para as bolsas em programação, as candidatas devem ser mulheres de qualquer região do país, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os cursos, coordenados pelo PrograMaria, serão online, com carga horária entre 15 e 20 horas. As inscrições seguem até o dia 19 de março.

Já o curso de análise de dados, organizado pelo instituto Laboratoria, terá 600 horas de duração ao longo de seis meses. São 100 vagas disponíveis para mulheres com mais de 18 anos e ensino médio completo. As inscrições vão até sexta-feira (14), com seleção por teste online e entrevista.

