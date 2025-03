Preços dos combustíveis no Centro-Oeste aumentam acima do reajuste do ICMS

Dados da última análise do IPTL (Índice de Preços Edenred Ticket Log), levantamento que consolida o comportamento dos preços das transações nos postos de combustível, apontaram que, em fevereiro, os preços médios de todos os combustíveis subiram no Centro-Oeste — região onde está localizado o Mato Grosso do Sul — quando comparados às médias do mês anterior. A gasolina foi comercializada a R$ 6,56, após uma alta de 2,66%, enquanto o etanol foi encontrado a R$ 4,49, representando um aumento de 4,42%.

Já o preço médio do diesel comum subiu 4,95%, e o do diesel S-10 aumentou 5,02%, elevando os valores médios para R$ 6,57 e R$ 6,70, respectivamente. De acordo com Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, o aumento nos preços dos combustíveis já era esperado em todo o país em fevereiro. No entanto, na região Centro-Oeste, a alta foi superior ao reajuste do ICMS.

“A gasolina, por exemplo, teve um acréscimo de R$ 0,17 por litro, enquanto o etanol registrou uma alta de R$ 0,19 por litro. Para ambos os combustíveis, a alíquota aumentou R$ 0,10 por litro com o reajuste. Já o diesel, cujo reajuste do ICMS foi de R$ 0,06 por litro, teve aumentos de R$ 0,31 por litro para o tipo comum e de R$ 0,32 por litro para o S-10. Diante desse cenário, o IPTL apontou que, em toda a região, o etanol continua sendo a opção mais vantajosa para economizar no abastecimento”, avaliou.

Pina também ressalta que a escolha pelo biocombustível, além de pesar menos no bolso, é uma alternativa mais sustentável. “Devido à sua composição e ao seu modo de produção, o etanol emite menos poluentes na atmosfera, contribuindo para uma mobilidade de baixo carbono”.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis calculado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log. A análise conta com uma robusta estrutura de data science, consolidando o comportamento dos preços das transações nos postos e proporcionando uma média precisa e confiável, devido à grande quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo.

Por Suzi Jarde

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram