Aumento na demanda de peixes durante a quaresma fortalece produção do Estado

Piscicultores do Estado ressaltam a importância do setor para o agronegócio

A quaresma, que é o período que antecede a Páscoa e é conhecido pela tradição de não se comer carne vermelha entre os católicos, tem gerado um impacto positivo na economia das peixarias e dos produtores do Estado. Atualmente, Mato Grosso do Sul se destaca como o oitavo maior produtor de peixes do Brasil. Até agosto de 2024, o abate de peixes no estado teve um aumento expressivo, totalizando 16,8 milhões. Um levantamento da Peixe BR (Associação Brasileira da Piscicultura) aponta que, ao todo, a região Centro-Oeste produziu, no ano passado, mais de 110 mil toneladas, um acréscimo de 6,34% em relação a 2023.

Entre esse avanço do setor, o Estado tem se tornado referência em produção de tilápias, ocupando o quinto maior produtor a nível nacional. O tilapicultor Marcos Roberto Justino começou suas produções em 2022 e, desde então, tem se dedicado para a consolidação da atividade que se encontra em expansão. “A principal motivação, digamos assim, foi a tilápia. Isso porque, hoje em dia, a busca por fontes de proteína tem aumentado muito no mundo todo. E a tilápia, em especial, vem ganhando bastante destaque nesse cenário. Olhando para o futuro, a expectativa é de um crescimento significativo, justamente por conta do aumento no consumo de proteína de peixe, que além de tudo, é uma proteína saudável”.

O produtor afirma que, durante o período da quaresma, a tilápia acaba se tornando um dos peixes mais procurados pelos consumidores, aumentando a procura tanto dos frigoríficos pelo produto quanto dos clientes. “No período da quaresma, o consumo de tilápia aumenta bastante. A tilápia se tornou um peixe, digamos assim, mais suave, versátil e de alto consumo. Então, nesse período específico, o destaque da tilápia é bem significativo, ela tem um papel importante tanto no mercado quanto na mesa dos consumidores”.

Para o piscicultor de Dourados que já atua no setor há mais de 6 anos, Antônio Freire, afirma que migrar para o ramo de produção de tilápias foi uma decisão desafiadora, principalmente por se tratar de uma área que exige alto nível de dedicação técnica, mas que sua paixão pelo setor ultrapassou as dificuldades e o motivou a investir e aprimorar constantemente seus conhecimentos sobre o cultivo.

“Essa também é uma atividade que exige um bom investimento, principalmente para quem quer profissionalizar. Eu tenho tratadores automáticos, silos, aeradores. Além da construção dos tanques, claro. Não é algo que eu imaginava que exigiria tanto. E além disso, é uma atividade que demanda muito cuidado com a água, porque o peixe é extremamente sensível. A qualidade da água tem que ser mantida constantemente. Então, cuidar da água é essencial. É a base da aquicultura”.

Sobre o período da quaresma, o produtor destaca que este é o melhor momento de vendas do ano, porém, com os recentes aumentos na produção e o fluxo constante de entregas aos frigoríficos, ele acaba não percebendo uma demanda tão alta, ainda que saiba que há um aumento dos produtos comercializados. “Esse é o ápice, o auge do consumo de peixes. Mas hoje em dia não se vende peixe só nessa época, não. A gente vende o ano inteiro. Então eu produzo e entrego durante todo o ano. Entrego para o frigorífico em qualquer época”.

Vendas nas peixarias

O proprietário da peixaria do mercadão municipal de Campo Grande, Cleuber Gonçalves Linares, afirma que o movimento tem se mantido semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado. “Está muito parecido. A gente divulgou bastante, pedindo para o pessoal antecipar as compras, e percebemos que muita gente atendeu, já começou a comprar desde a semana passada, de acordo com as médias de venda. Na quarta-feira, por exemplo, foi bem parecido com o ano anterior. A chuva pode ter atrapalhado um pouco, mas seguimos no mesmo ritmo”.

Dentre os produtos mais vendidos aos clientes, os destaques têm sido o pacu recheado, que já vem semipronto e embalado, e o pintado. “Hoje, o pacu recheado é o campeão de vendas. A pessoa só descongela e coloca direto no forno ou na churrasqueira. A gente ainda tem um QR Code na embalagem explicando como preparar, justamente para facilitar a vida do nosso consumidor”. Para esta sexta-feira (18), o mercadão municipal se encontrará de portas abertas com funcionamento das 6h até às 12h.

