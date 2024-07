BNDES lança edital de concurso com salários iniciais de R$ 20,9 mil e 150 vagas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou, nesta segunda-feira (22), edital de novo concurso público previsto para 2024. O certame prevê salários iniciais de R$ 20,9 mil e 150 vagas para cargo de analista em diversas áreas de conhecimento, como ciência de dados, economia e engenharia.

A publicação, no Diário Oficial da União (DOU), também traz 30% de vagas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência. O período de inscrições começa na sexta (26), pelo site da Cesgranrio, com taxa de R$ 110. E as provas devem ser aplicadas em 13 de outubro.

Além das 150 vagas imediatas, o concurso indica 750 postos de cadastro reserva. Segundo edital, a previsão é de que aprovados sejam alocados para trabalhar no Rio de Janeiro.

Confira distribuição de vagas por área:

– Administração: 18 vagas e 90 de cadastro reserva

– Análise de sistemas (cibersegurança): 3 vagas e 15 de cadastro reserva;

– Análise de sistemas (desenvolvimento): 8 vagas e 40 de cadastro reserva;

– Análise de sistemas (suporte): 9 vagas e 45 e de cadastro reserva;

– Arquitetura e urbanismo: 2 vagas e 10 de cadastro reserva;

– Arquivologia digital: 1 vaga e 5 de cadastro reserva;

– Ciências contábeis: 18 vagas e 90 de cadastro reserva;

– Ciência de dados: 20 vagas e 100 de cadastro reserva;

– Comunicação social: 8 vagas e 40 de cadastro reserva;

– Direito: 12 vagas e 60 de cadastro reserva;

– Economia: 25 vagas e 125 de cadastro reserva;

– Engenharia: 25 vagas e 125 de cadastro reserva;

– Psicologia organizacional: 1 vaga e 5 de cadastro reserva.

Veja calendário do concurso do BNDES:

– Inscrições: de 26 de julho a 19 de agosto;

– Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 26 de julho a 2 de agosto;

– Cartão de confirmação de inscrição: 9 de outubro;

– Aplicação de provas objetivas e discursivas: 13 de outubro;

– Divulgação dos gabaritos de provas objetivas: 14 de outubro;

– Período para entrar com recursos quanto a questões objetivos e gabaritos: 14 a 15 de outubro;

– Divulgação de imagem do cartão-resposta: 19 de novembro;

– Divulgação de resultado das provas objetivas e notas preliminares de prova discursiva: 27 de novembro;

– Previsão de divulgação dos resultados finais: 30 de janeiro de 2025.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: