Transporte coletivo terá operação especial no feriado de Tiradentes em Campo Grande

Linhas terão mudanças na segunda e passam a operar como sábado no dia 21

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito definiu um plano especial para o transporte coletivo durante o feriado de Tiradentes, entre os dias 20 e 21 de abril, em Campo Grande.

Na segunda-feira (20), algumas linhas terão operação adaptada para atender trabalhadores das indústrias. Estão incluídas as linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424. As demais vão circular em esquema de “operação especial”.

Já na terça-feira (21), todas as linhas do transporte coletivo funcionarão com o plano operacional de sábado.

Durante os dois dias, haverá reforço na frota de reserva. Serão disponibilizados quatro veículos com tripulação em terminais estratégicos da cidade, como Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

O Consórcio Guaicurus ficará responsável por acompanhar a circulação dos ônibus e poderá ampliar a quantidade de veículos em operação, principalmente nos horários de maior movimento, conforme demanda ou orientação da fiscalização.

Os períodos considerados de pico são das 5h30 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

Segundo a Agetran, o monitoramento será feito em tempo real, com possibilidade de ajustes para garantir o funcionamento do sistema durante o feriado.

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