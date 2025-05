Campanha de Vacinação 2025 da CAAMS começa nesta quinta-feira (8)

A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) inicia, nesta quinta-feira (08/05), em Campo Grande, sua Campanha de Vacinação 2025 contra a gripe. A ação será levada às subseções do interior, conforme o cronograma oficial divulgado nos canais institucionais da entidade.

A iniciativa reafirma o compromisso da CAAMS com a saúde da advocacia sul-mato-grossense, oferecendo gratuitamente aos advogados e advogadas adimplentes até 31 de dezembro de 2024 a vacina Trivalente Institucional do Instituto Butantan, que protege contra os vírus influenza A/Victoria (H1N1), A/Croácia (H3N2) e B/Áustria (linhagem Victoria).

Em Campo Grande, a vacinação ocorrerá no sistema drive-thru, com o objetivo de garantir mais conforto e agilidade no atendimento. Para dependentes e profissionais inadimplentes, o valor da dose será de R$ 84,00, com possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito.

A CAAMS reforça que o valor promocional será válido apenas durante as datas e nos locais estabelecidos no calendário da campanha. Informações completas estão disponíveis nas artes oficiais e nos canais de comunicação da instituição.

Para dúvidas ou mais informações, o telefone de contato da CAAMS é (67) 3318-4800.