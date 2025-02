Petrobras adere a programa do Governo para formar e empregar inscritos no CadÚnico

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assinaram hoje (20/02) no Rio de Janeiro, o Protocolo de Intenções que marca a adesão da Petrobras ao Programa Acredita no Primeiro Passo. O objetivo desta iniciativa é promover inclusão socioeconômica de pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), oferecendo qualificação profissional e apoio à inserção no mercado de trabalho ou incentivo ao empreendedorismo.

O Programa vem firmando parcerias com Estados, Distrito Federal, Municípios e empresas públicas e privadas para aumentar o número de pessoas beneficiadas com qualificação profissional e inclusão socioeconômica, seja por emprego ou por iniciativa empreendedora. O Programa Acredita no Primeiro Passo também prevê acesso ao microcrédito produtivo e apoio a estruturação de negócios sustentáveis que assegurem uma vida cidadã para as famílias em situação de baixa renda e vulnerabilidade social.

“Já assinamos parcerias com 70 organizações. Acreditamos que a geração de oportunidades é o que trará qualidade de vida e maior participação social para famílias que estão vulneráveis. Nossa prioridade são as pessoas inscritas no CadÚnico, em especial as pessoas com deficiência, mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas”, afirma o ministro Wellington Dias.

O Programa Acredita no Primeiro Passo vai ao encontro do Programa Autonomia e Renda Petrobras, voltado para a qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou desempregadas, mesmo público do CadÚnico, para atuação em carreiras industriais no setor de Energia.

“O Autonomia e Renda Petrobras vai oferecer mais de 15.500 vagas em 2025 e 2026 em várias regiões do Brasil. Temos uma procura na proporção de 75% de pessoas pretas e pardas. Entre as vagas já oferecidas, 45% do público são mulheres com filhos de até 11 anos e 4% de pessoas com deficiência; uma média de 14 candidatos por vaga. Isso mostra que as pessoas estão buscando essas oportunidades de qualificação”, explica Magda Chambriard.

A presidente destaca que essas capacitações profissionais na área de abrangência das operações da Petrobras têm potencial de contribuir com a implementação do Plano Estratégico 2025 – 2029+ da empresa.

Outra iniciativa da companhia que dialoga com o Programa Acredita no Primeiro Passo é o Programa Petrobras Socioambiental, que atualmente conta com 17 projetos da linha de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Esses projetos contribuem para a promoção da geração de emprego, do empreendedorismo, da criatividade e inovação. Com investimento previsto de R$ 96 milhões até 2028, esses projetos atendem diretamente a cerca de 9 mil pessoas em oito estados brasileiros.

