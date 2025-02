Prefeitura de Campo Grande abre 300 vagas temporárias para merendeiros na Rede Municipal

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu na última quarta-feira (5) um processo seletivo para a contratação temporária de 300 merendeiros para atuar nas escolas da Rede Municipal de Ensino. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro.

Processo seletivo sem prova

Diferente de concursos públicos tradicionais, a seleção não contará com provas. Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular e títulos.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a carga horária será de 40 horas semanais, com remuneração bruta mensal de R$ 1.518,00. O contrato será válido por 12 meses.

A reserva de vagas segue critérios de inclusão: 5% para indígenas, 10% para negros e 5% para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Requisitos para inscrição

Para se candidatar, é necessário:

– Ter ao menos 18 anos;

– Ser alfabetizado;

– Estar em dia com as obrigações eleitorais;

– Ter certificado de reservista (para homens);

– Possuir aptidão física e mental para a função;

– Apresentar comprovante de escolaridade e demais documentos exigidos no edital;

– Não ter sido demitido por justa causa de órgãos públicos nos últimos cinco anos.

Como se inscrever?

Os interessados devem se inscrever entre os dias 5 e 14 de fevereiro de 2025, enviando seus títulos e documentos para o e-mail [email protected]. Após a análise curricular, será divulgado um resultado preliminar, com possibilidade de recursos antes da publicação da lista final de aprovados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

.