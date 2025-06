Prefeitura de Campo Grande abre 188 vagas em processo seletivo com inscrições gratuitas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação, abriu inscrições para um processo seletivo simplificado visando a contratação temporária de profissionais para 188 vagas em diversas áreas.

As oportunidades são voltadas para funções de diferentes níveis de qualificação, incluindo cargos como contador, gestor de operações/projetista, orçamentista, técnico de vistorias, jornalista, técnico de serviços educacionais, gestor administrador, auxiliar administrativo, agente de serviços de limpeza, auxiliar de logística, carpinteiro, eletricista, encanador, serralheiro, pintor e pedreiro. O período de contratação é de até um ano.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 2 a 6 de junho de 2025, até às 17h, exclusivamente por meio do site oficial da prefeitura: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

Para se inscrever, o candidato deve realizar o cadastro utilizando CPF próprio, e-mail e senha pessoal, que deverá ser memorizada, pois será exigida para este e futuros processos seletivos promovidos pela Seges.

O edital completo com todos os detalhes sobre as vagas, requisitos e etapas do processo está disponível no Diogrande, edição extra nº 7.945, a partir da página 7.