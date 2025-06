Shopping do Centro e Hospital do Amor promovem campanha gratuita de mamografia nos dias 2 e 3 de junho

Uma parceria entre o um shopping localizado no Centro de Campo Grande e o Hospital do Amor está oferecendo uma oportunidade importante de cuidado com a saúde feminina, uma campanha gratuita de mamografia será realizada nos dias 2 e 3 de junho, das 8h às 17h, no estacionamento do shopping, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380, no Centro.

A ação disponibilizará 60 exames por dia, divididos igualmente entre os turnos da manhã (30 vagas) e da tarde (30 vagas). O atendimento será feito por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

Destinada a mulheres entre 40 e 69 anos, a campanha visa facilitar o acesso a exames preventivos e incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das doenças que mais afeta a saúde da mulher no Brasil.

A unidade móvel do Hospital do Amor estará equipada com tecnologia adequada e profissionais capacitados para realizar os exames com qualidade, segurança e atenção humanizada, garantindo conforto e eficiência no atendimento.

Segundo os organizadores, a campanha representa um gesto simples, mas de grande impacto na prevenção e na promoção da saúde feminina.

O quê: Campanha gratuita de mamografia

