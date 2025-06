Anvisa proíbe venda de três marcas de café por presença de toxina e irregularidades nos rótulos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta segunda-feira (2), a fabricação, comercialização, distribuição e uso de três marcas de café no Brasil após a identificação de falhas graves que comprometem a segurança do consumidor. A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), atinge os cafés das marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial.

A decisão foi tomada após análises constatarem a presença da ocratoxina A, uma substância tóxica considerada imprópria para o consumo humano, além de impurezas acima do permitido e irregularidades na rotulagem dos produtos. A Anvisa classificou as falhas como resultado de deficiências nas boas práticas de fabricação e controle de qualidade.

De acordo com a publicação oficial, as amostras dos produtos apresentaram “contaminação do produto acabado, indicando falhas nas boas práticas de fabricação no processo de seleção de matérias-primas, produção e controle de qualidade.” Além disso, os rótulos dos cafés foram considerados enganosos, com imagens e informações que podem confundir o consumidor sobre a verdadeira natureza do produto, levando à falsa impressão de que se trata de café puro.

A substância detectada, a ocratoxina A, é produzida por fungos e está associada a efeitos tóxicos nos rins e potencial risco cancerígeno quando consumida por longos períodos, o que reforça a gravidade da ocorrência.

As marcas já haviam sido alvo de alerta no final de maio, após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) considerar os produtos impróprios para consumo. Na ocasião, foi determinado o recolhimento imediato dos lotes afetados e divulgado um alerta de risco à população.

A orientação das autoridades de saúde é clara: quem comprou qualquer um dos produtos deve interromper o consumo imediatamente. Além disso, caso os consumidores encontrem os cafés ainda sendo vendidos em supermercados, mercearias ou outros pontos comerciais, devem denunciar o local por meio da plataforma oficial Fala.BR, informando nome e endereço do estabelecimento.

As empresas responsáveis pelas marcas afetadas, Duas Marias, Jurerê e Master Blends, foram procuradas para comentar a decisão da Anvisa e a avaliação feita pelo Mapa, mas até o momento não retornaram os pedidos de esclarecimento.

A proibição segue válida por tempo indeterminado e vale para todo o território nacional.

Com informações do SBT News

