Prefeitura convoca aprovados em seleção para cargos diversos em Campo Grande

Edital lista psicólogos, assistentes sociais, eletricistas e outros profissionais para substituir vagas abertas; convocados devem apresentar documentação



A Prefeitura de Campo Grande convocou nesta segunda-feira (28) candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para atuarem em diferentes funções do serviço público municipal. A lista de nomes foi publicada na edição nº 8.003 do Diário Oficial do Município (Diogrande), a partir da página 4.

A chamada abrange profissionais de várias áreas, como psicologia, serviço social, contabilidade, educação, logística, construção civil e serviços gerais. Os contratados vão preencher vagas deixadas por desligamentos anteriores, segundo a prefeitura.

Entre os cargos convocados estão: psicólogo, assistente social, contador, técnico em serviços educacionais, gestor administrador, auxiliar administrativo, agente de limpeza, auxiliar de logística, eletricista, serralheiro, pintor, pedreiro, visitador e entrevistador social.

Os convocados devem comparecer nos locais e horários definidos no edital, levando a documentação exigida para formalizar a contratação. As instruções completas estão disponíveis no aqui.



