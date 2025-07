Homem procurado por homocídio é preso na Capital após denúncia anônima

Foragido do Espírito Santo foi localizado na Vila Albuquerque na sexta-feira (25); ele tinha mandado de prisão por crime qualificado



Um homem procurado pela Justiça do Espírito Santo foi preso na tarde da última sexta-feira (25) na região da Vila Albuquerque, em Campo Grande. A prisão foi feita por equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil, após o recebimento de uma denúncia anônima.

Segundo a polícia, o suspeito tinha contra si um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, expedido pela Quarta Vara Criminal de Vila Velha (TJES). Após a informação sobre o paradeiro do foragido, os agentes realizaram buscas na região e conseguiram localizá-lo.

O homem foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Centro), onde permanece à disposição da Justiça capixaba. A identidade do suspeito não foi divulgada.

