Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna é reativado para acolhimento de pessoas em situação de rua

Medida acontece devido as tempraturas mais baixas em Campo Grande

Nesta segunda (28) e terça-feira (29), o Parque Ayrton Senna servirá como ponto de apoio mais uma vez para atender às pessoas em situação de rua durante o período de temperaturas mais baixas na Capital.

O local fica aberto a partir das 18 horas, com encerramento às 6 horas da manhã. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a decisão segue o alerta de queda brusca de temperatura emitido pela Defesa Civil do município no último domingo.

A previsão para esta madrugada é que as temperaturas fiquem na casa dos 12ºC. Na terça-feira a previsão é que os termômetros marquem 10ºC. A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte às pessoas em situação de rua que recusam acolhimento permanente nas unidades da Rede de Assistência Social.

O Projeto Inverno Acolhedor, teve incício no dia 28 de maio, com um um total de 791 acolhimentos realizados. Durante as ações, foram entregues mais de 980 marmitas doadas por organizações da sociedade civil e entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento. Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas duas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Outras ações também são realizadas por por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 90 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as cinco etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 61 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 276 ações complementares.

As ações são realizadas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

