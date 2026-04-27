Estátua de leão furtada é encontrada em casa de suspeito que alega não ter conhecimento do roubo

Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil a localizar, na manhã desta segunda-feira (27), a estátua de leão furtada de uma hamburgueria no Centro de Campo Grande. A peça foi encontrada em uma casa no Bairro Aero Rancho.

Segundo a Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), o objeto estava embalado em plástico dentro do imóvel. O morador foi encaminhado para a delegacia e deve prestar esclarecimentos. A polícia vai avaliar se ele responderá por receptação. Ainda conforme o relato, o homem negou participação no furto e disse ter comprado a estátua. A investigação continua para apurar se ele tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

A estátua, de cerca de 150 quilos e avaliada em R$ 10 mil, pertence ao Safári Burguer e havia sido levada na madrugada de sexta-feira (24). Na ocasião, quatro pessoas usaram uma Ford Pampa para transportar o item.

Após o furto, o estabelecimento mobilizou clientes nas redes sociais e ofereceu um ano de hambúrguer grátis como recompensa por informações, o que ajudou na divulgação do caso.

O proprietário afirmou que ainda não teve acesso à peça recuperada, mas garantiu que a promessa será cumprida a quem colaborou com a localização.