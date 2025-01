Prazo de inscrição para concurso da Embrapa é prorrogado pela segunda vez

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) anunciou, pela segunda vez, a prorrogação do prazo de inscrição para seu concurso público. Os interessados agora têm até a próxima sexta-feira (17) para se inscrever.

O certame oferece vagas para as cidades de Campo Grande, Dourados e Corumbá, com remunerações que chegam a R$ 12,8 mil. O concurso disponibiliza um total de 1.027 vagas, distribuídas entre os seguintes cargos:

– Pesquisador: 319 vagas, com salário-base de R$ 12.814,61.

– Analista: 404 vagas, com remuneração de R$ 10.921,33.

– Técnico: 242 vagas, com salário de R$ 5.556,81.

– Assistente: 62 vagas, com remuneração de R$ 2.186,19.

Os aprovados também contarão com benefícios como assistência médica, auxílio-alimentação ou refeição, seguro de vida, seguridade social e auxílio pré-escola. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 23 de março, enquanto os resultados serão divulgados no dia 22 de abril. As taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 170, de acordo com o cargo escolhido.

Os candidatos podem acessar o edital retificado para mais detalhes sobre as vagas, os conteúdos das provas e os critérios de avaliação. Clique aqui para acessar o edital.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais