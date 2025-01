Irmãos são encontrados mortos com marcas de tiros na cabeça na fronteira de MS

Na manhã desta terça-feira (14), os corpos dos irmãos Emerson Darío Martínez Ocampos, de 22 anos, e Diego Armando Martínez Ocampos, de 27, foram encontrados por populares em uma estrada vicinal na cidade paraguaia de Zanja Pytã, próxima a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Os dois homens haviam saído de sua residência no bairro General Genes na noite anterior (13) e não retornaram.

Os corpos foram localizados enrolados em cobertores, com marcas de tiros na cabeça, às margens da estrada. A Polícia Nacional, juntamente com peritos paraguaios, esteve no local realizando os procedimentos necessários para a investigação. Embora as circunstâncias exatas ainda sejam incertas, acredita-se que o crime tenha ocorrido entre a noite de segunda-feira (13) e as primeiras horas de terça-feira (14).

Ainda não há informações sobre outras possíveis marcas de violência nos corpos nem se as vítimas possuíam antecedentes criminais. O caso segue sendo investigado pelas autoridades paraguaias