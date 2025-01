Prefeitura divulga resultado final do processo seletivo para assistente educacional inclusivo

Nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Campo Grande divulgou o resultado final com a classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo para o cargo de assistente educacional inclusivo. Para concorrer, os candidatos precisaram comprovar formação específica no curso de magistério ou normal médio (curso técnico profissionalizante).

A remuneração prevista para o cargo é de R$ 2.500,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

O assistente educacional inclusivo atua nas salas de aula do ensino regular, oferecendo apoio ao professor regente quando há alunos com necessidades especiais inclusos, em todas as etapas e modalidades de ensino nas unidades da Reme. O aprovado será responsável por promover o acesso dos alunos com deficiência ao conhecimento, aos conteúdos curriculares e a todas as atividades pedagógicas escolares.

Confira o edital AQUI