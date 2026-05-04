Edital sobre ajuste de concurso público da PCMS é publicado

Na manhã desta segunda-feira (4), a PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) publicou, em edições do DOE (Diário Oficial do Estado) uma série de editais com decisões judiciais e ajustes administrativos relacionados ao concurso público para os cargos de escrivão e investigador.

O Edital nº 165/2026, republicado por incorreção, divulga o resultado preliminar da prova de títulos, em caráter sub judice, de um candidato ao cargo de investigador. O prazo para interposição de recursos começou nesta segunda-feira (04) e segue até as 23h59 de terça-feira (5), por meio do site do Instituto Avalia.

Outros documentos tratam de determinações judiciais envolvendo candidatos. O Edital nº 171/2026 retira de forma definitiva a condição sub judice de um participante. Situação semelhante ocorre nos editais nº 172/2026 e nº 173/2026, que também regularizam o status de outros candidatos.

Já o Edital nº 174/2026 determina a exclusão de um candidato do curso de formação policial, com base em decisão judicial definitiva.

Por fim, o Edital nº 175/2026 retira a condição sub judice de uma candidata ao cargo de escrivã.

Segundo a corporação, as medidas não alteram o cronograma geral do concurso, que segue com as demais etapas previstas.