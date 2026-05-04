Prepare o casaco: primeira frente fria do ano chega a MS com mínima de 7ºC

Podem começar a tirar os casacos do armário, pois a frente fria chega a Mato Grosso do Sul no fim desta semana. A queda nas temperaturas está marcada para ter início já nesta sexta-feira (8), quando o frio deve ganhar força principalmente na região sul do Estado, com mínimas previstas abaixo dos 10°C em cidades como Ponta Porã, Dourados, Sete Quedas e Mundo Novo.

De acordo com relatório do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sábado poderá ser de chuva e com a temperatura mais gelada. Entre domingo (10) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar entre 7°C e 9°C em algumas regiões de MS. Em Ponta Porã, por exemplo, a mínima pode chegar a 7°C, enquanto Dourados e Mundo Novo devem registrar valores próximos de 8°C a 9°C. Sete Quedas segue a mesma tendência, com manhãs frias e presença de nevoeiro.

O cenário é típico de avanço de massa de ar frio, com madrugadas geladas e tardes mais amenas.

Em Campo Grande, o frio também aparece. As mínimas devem ficar entre 9°C e 11°C, ainda abaixo do padrão recente, mas sem atingir os níveis mais baixos previstos para o sul do Estado.

Já em Corumbá, no Pantanal, o impacto é ainda menor. As mínimas permanecem mais elevadas, na faixa dos 15°C a 17°C, mantendo o padrão de temperaturas mais altas na região.