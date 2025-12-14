Paraíso das Águas abre concurso público com 159 vagas e salários de até R$ 23,5 mil

Foto: divulgação/Gov de MS
Foto: divulgação/Gov de MS

Quem está em busca de emprego pode aproveitar a nova oportunidade aberta pela Prefeitura de Paraíso das Águas, município localizado a 277 quilômetros de Campo Grande. Estão abertas as inscrições para concurso público que visa preencher 159 vagas no quadro geral do Executivo municipal.

O certame contempla cargos para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.664,03 a R$ 23.557,03, conforme a função. Entre as oportunidades ofertadas estão os cargos de auxiliar de berçário, cozinheira, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, motorista, recepcionista e zelador, além de outras funções previstas no edital.

As inscrições seguem abertas até às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, a Fundação Fafipa, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br .

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido. Para funções de nível superior, a taxa é de R$ 100. Já para cargos de nível médio e técnico, o valor é de R$ 115, enquanto as vagas de nível fundamental têm taxa de R$ 145.

A prova objetiva está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026. Os locais e horários de aplicação serão divulgados no dia 27 de janeiro. O concurso é mais uma oportunidade para candidatos que buscam estabilidade no serviço público e atuação no interior de Mato Grosso do Sul.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Candidatos negros do CNU precisam passar por etapa de confirmação

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *