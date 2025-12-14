Paraíso das Águas abre concurso público com 159 vagas e salários de até R$ 23,5 mil

Quem está em busca de emprego pode aproveitar a nova oportunidade aberta pela Prefeitura de Paraíso das Águas, município localizado a 277 quilômetros de Campo Grande. Estão abertas as inscrições para concurso público que visa preencher 159 vagas no quadro geral do Executivo municipal.

O certame contempla cargos para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.664,03 a R$ 23.557,03, conforme a função. Entre as oportunidades ofertadas estão os cargos de auxiliar de berçário, cozinheira, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, motorista, recepcionista e zelador, além de outras funções previstas no edital.

As inscrições seguem abertas até às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, a Fundação Fafipa, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br .

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido. Para funções de nível superior, a taxa é de R$ 100. Já para cargos de nível médio e técnico, o valor é de R$ 115, enquanto as vagas de nível fundamental têm taxa de R$ 145.

A prova objetiva está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026. Os locais e horários de aplicação serão divulgados no dia 27 de janeiro. O concurso é mais uma oportunidade para candidatos que buscam estabilidade no serviço público e atuação no interior de Mato Grosso do Sul.

