Homem é esfaqueado ao defender enteado de briga e suspeito é preso em Jardim

Um homem de 44 anos foi esfaqueado nas nádegas ao tentar defender o enteado, de 23 anos, durante uma briga na madrugada deste domingo (14), em Jardim, município a 224 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, um rapaz de 27 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar nas proximidades de um terreno baldio, na Vila Carolina, flagrou o suspeito arremessando uma faca ao chão. No local, dois jovens relataram aos policiais que estavam se defendendo do rapaz, que teria esfaqueado o padrasto deles durante a confusão.

À polícia, a vítima contou que estava em casa com os enteados quando o suspeito chegou e passou a provocar um deles. Em seguida, o rapaz teria agredido o enteado, dando início à briga. Durante o confronto, o padrasto acabou atingido por uma facada no glúteo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde os médicos constataram um ferimento de aproximadamente cinco centímetros.

Ameaças anteriores

Conforme o boletim de ocorrência, o padrasto informou ainda que o suspeito já havia feito ameaças de morte contra ele e seus familiares há cerca de sete meses. Na madrugada deste domingo, segundo a vítima, o rapaz foi novamente até a residência da família armado com uma faca, passou a ameaçá-los e chegou a correr atrás dos familiares. Ele acabou sendo contido e desarmado no local.

Em sua versão, o suspeito afirmou que estava na região da Vila Carolina quando encontrou os dois jovens e teria sido confrontado. Segundo ele, a dupla teria dito: “Tá se achando só porque saiu do sistema”. O rapaz alegou que foi agredido com socos, pedradas no rosto e até uma punhalada, que lhe causou ferimento no dedo indicador esquerdo.

O suspeito negou estar armado, afirmou que o padrasto dos jovens não estava no local e disse não conhecer o homem ferido. Apesar da versão apresentada, diante dos relatos e das evidências, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso será investigado.

