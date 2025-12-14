Flávio Bolsonaro chama de “gesto gigantesco” decisão de Trump de revogar sanções contra Moraes

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) classificou como um “gesto gigantesco” a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de revogar as sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e à esposa dele, com base na Lei Magnitsky. A declaração foi feita em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (12).

Na mensagem divulgada na plataforma X, Flávio afirmou que Trump deu, segundo palavras atribuídas ao próprio republicano, um “primeiro passo” em direção ao que o senador interpreta como o fim de “excessos praticados por Alexandre de Moraes”. Para ele, a medida sinaliza uma mudança no cenário político e jurídico envolvendo as decisões do ministro do STF.

Ainda na publicação, o senador relacionou a decisão do governo norte-americano à tramitação de propostas no Congresso Nacional. “Vamos votar o projeto de lei da anistia semana que vem no Senado e, em sendo aprovada, não tenho dúvidas de que os EUA retirarão totalmente as sobretaxas dos produtos brasileiros exportados para lá”, afirmou.

A manifestação ocorre em meio à análise, pelo Senado Federal, do chamado PL da Dosimetria, proposta aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (10). O texto é apresentado como uma alternativa ao PL da Anistia e prevê a redução das penas aplicadas a condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e por crimes correlatos, em vez da concessão de perdão total.

Segundo apurou o SBT News, a decisão do presidente Donald Trump de revogar as sanções contra Alexandre de Moraes teria ocorrido após o avanço da proposta no Congresso brasileiro. O tema segue em debate no Senado e mobiliza diferentes posições políticas, tanto no Brasil quanto no cenário internacional.

