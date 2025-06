MS tem 1.800 vagas abertas em concursos e seleções com salários de até R$ 26,8 mil

Oportunidades para quem busca ingressar no serviço público estão em alta em Mato Grosso do Sul. Ao todo, cerca de 1.800 vagas estão abertas em concursos e processos seletivos em diversas instituições, abrangendo cargos para candidatos de nível alfabetizado ao superior completo, com salários que variam de R$ 1.691,85 a R$ 26.800.

As vagas estão distribuídas em órgãos municipais, estaduais e federais, com destaque para áreas como saúde, segurança pública, educação, administração e tecnologia. Confira os principais certames:

Polícia Federal

Com 1.000 vagas em aberto, o concurso da PF é o maior do momento. Os cargos disponíveis incluem delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista, com remuneração inicial entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800, além de benefícios como auxílio-saúde e adicional de fronteira.

Inscrições até 13 de junho. (Edital).

Marinha do Brasil

A Marinha abriu concurso para o Curso de Formação do Corpo Auxiliar de Praças (CAP), com 400 vagas em áreas técnicas. As oportunidades são para atuação em unidades como Ladário, no interior de MS.

Inscrições de 2 a 15 de julho. (Edital).

Corpo de Bombeiros de MS

O processo seletivo oferece 230 vagas temporárias para Soldado Auxiliar de Operações, com exigência de ensino médio completo e salário de R$ 3.815,88.

Inscrições até 26 de junho. (Edital).

Prefeitura de Bodoquena

O município abriu 107 vagas imediatas e cadastro reserva para candidatos de nível alfabetizado ao superior. As oportunidades contemplam diversas áreas administrativas e operacionais.

(Edital).

Secretaria de Saúde do Estado

Processo seletivo com 10 vagas para profissionais de saúde que atuarão em medidas terapêuticas junto a pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. As remunerações variam de R$ 2.572,66 a R$ 3.118,38, acrescidas de adicionais.

Inscrições até 9 de junho pelo site do Governo. (Edital).

Prefeitura de Campo Grande

Seleção com 100 vagas imediatas para o cargo de Operador de Teleatendimento, com exigência de ensino médio completo e salário de R$ 1.700.

Inscrições gratuitas de 9 a 10 de junho, até às 17h, pelo site da prefeitura. (Edital).

IFMS – Campus Três Lagoas

Processo seletivo para 2 professores substitutos nas áreas de Desenvolvimento Web e Redes de Computadores, com salários entre R$ 5.326,60 e R$ 9.058,29, conforme a titulação.

Inscrições online de 2 a 12 de junho, com taxa de R$ 50. (Edital).

TJMS – Estágio

O Tribunal de Justiça de MS abriu seleção para cadastro reserva de estagiários de nível superior em sete cursos diferentes, com atuação em Campo Grande.

Inscrições de 9 a 29 de junho, via plataforma da Universidade Patativa do Assaré. (Edital).

SAAE de São Gabriel do Oeste

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto busca formar cadastro reserva para o cargo de Coletor de Resíduos, com salário de R$ 1.691,85. É necessário ensino fundamental completo.

Inscrições presenciais nos dias 12 e 13 de junho, na sede do SAAE.

