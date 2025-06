Brasil pode ter mudanças no ataque para enfrentar o Paraguai nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira masculina pode apresentar novidades no setor ofensivo no confronto contra o Paraguai, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O duelo está marcado para terça-feira (10), às 20h45 (horário de MS), e será disputado em solo brasileiro.

Durante treino realizado nesse domingo (8), no CT Joaquim Grava, em São Paulo, o técnico Carlo Ancelotti testou uma nova formação ofensiva com Matheus Cunha e Raphinha entre os titulares. Eles substituíram Richarlison e Estevão, que começaram o último jogo da equipe.

Com as possíveis alterações, o Brasil deve ir a campo com a seguinte escalação: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

O volante Éderson, natural de Campo Grande e atualmente no Atalanta, da Itália, segue como opção no banco de reservas. O jogador tem sido convocado com frequência, mas ainda busca espaço entre os 11 titulares sob o comando de Ancelotti. Apesar disso, a presença do sul-mato-grossense na Seleção tem sido vista como promissora, principalmente após boas atuações pelo clube italiano, com o qual conquistou recentemente a Liga Europa.

Durante entrevista coletiva, o experiente volante Casemiro destacou que o confronto contra o Paraguai promete ser taticamente exigente, com a equipe adversária apostando nas transições rápidas.

“Será um jogo de muita posse de bola, o Paraguai querendo jogar na transição. Foi um pouco assim no primeiro jogo, a gente tentando furar e eles na transição com jogadores de qualidade, velozes e diretos na frente. Não será tão diferente aqui. Jogo de equilíbrio mental, de ter a tranquilidade de saber o momento certo”, avaliou Casemiro.

Situação nas Eliminatórias

O Brasil busca a recuperação após resultados irregulares nas rodadas anteriores e vê o confronto contra os paraguaios como decisivo para retomar a confiança e a liderança no torneio. Já o Paraguai chega pressionado, em busca de pontos para seguir na briga por uma das vagas no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A expectativa é de casa cheia para apoiar a Seleção, que tenta encontrar sua melhor formação sob o comando do treinador italiano.

