Homem é encontrado gravemente ferido após ser esfaqueado em Dourados

Na manhã desta segunda-feira (9), um homem de 24 anos, identificado apenas como Wellington, foi encontrado com várias marcas de facadas por volta das 6h50, na Aldeia Bororó, localizada na Reserva Indígena de Dourados, a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi socorrida em estado grave e levada às pressas para o Hospital da Vida, onde permanece internada. Os golpes atingiram principalmente a cabeça e a região da orelha.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências para localizar o autor da tentativa de homicídio, que segue foragido. A identidade do agressor e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e está sendo investigado pelas autoridades competentes.

