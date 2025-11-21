Incêndio atinge área em frente a condomínio no Jardim Seminário, em Campo Grande

Fogo se alastrou rapidamente pelo local

Nesta sexta-feira (20), um incêndio foi registrado em uma região de mata no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para conter o avanço das chamas. A fumaça e o rápido alastramento do fogo assustaram moradores e pessoas próximas do local. A área de mata fica em frente a um condomínio e outra área residencial.

Esta não seria a primeira vez que o local é alvo de incêndio.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.