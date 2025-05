Menina de 2 anos morre afogada em piscina de casa no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande

Um trágico acidente marcou a tarde desse domingo (25) em Campo Grande. Uma menina de apenas 2 anos morreu afogada na piscina da casa onde morava com a família, no Bairro Monte Castelo.

De acordo com informações preliminares, os pais da criança sentiram sua ausência e começaram a procurá-la pelos cômodos da casa. Cerca de meia hora depois, por volta das 15h, a irmã mais velha, de 11 anos, encontrou a menina boiando na piscina da casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente. A menina foi levada às pressas para a Santa Casa, mas, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu.

A residência da família, que tem quatro filhos, não possui câmeras de segurança. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da tragédia.

