Funsat oferece mais de 2,5 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (21) em Campo Grande

Quem busca começar a semana empregado pode se animar: a Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 2.556 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (21), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 132 diferentes profissões, e a maioria delas não exige experiência anterior, facilitando a entrada de novos trabalhadores no mercado.

Das vagas oferecidas, 1.629 são de perfil aberto, ou seja, não é necessário comprovar experiência para ser contratado. Os trabalhadores selecionados recebem treinamento remunerado para aprender a nova função. Entre essas vagas, destacam-se:

Repositor de mercadorias (264)

Servente de limpeza (30)

Operador de processo de produção (100)

Operador de telemarketing ativo (100)

Fiscal de transporte rodoviário (1)

Atendente de lojas (2)

A fundação também oferece 7 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), incluindo:

Agente de saneamento (1)

Almoxarife (1)

Empacotador à mão (2)

Recepcionista (3)

Além disso, há 34 oportunidades temporárias, sendo 33 para auxiliar de logística e 1 para cumim.

Entre os cargos com maior número de vagas estão:

Auxiliar de limpeza (181)

Auxiliar de logística (115)

Auxiliar de linha de produção (81)

Auxiliar de magarefe (100)

Desossador (100)

Atendente de frios e laticínios (10)

Frentista (5)

Camareira de hotel (2)

Analista fiscal (1)

Os interessados devem procurar a sede da Funsat para mais informações ou acessar os canais oficiais da fundação para detalhes sobre como se candidatar às vagas.

