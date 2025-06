Semana Formativa leva saber à Orquestra Jovem Sesc MS

Alunos vivenciam imersão com destaques da música clássica brasileira

Desde a segunda-feira (2) alunos da Orquestra Jovem Sesc MS participam da Semana Formativa exclusiva, com oficinas e ensaios com três renomados artísticas brasileiros: Jéssica Gubert, Murilo Alves e Fábio Presgrave. A programação é realizada diariamente, das 13h às 17h, no Sesc Lageado, até a sexta-feira (6). No sábado (7), a Semana Formativa encerra com o Concerto Pedagógico, a partir das 15h, na Arena das Artes do Sesc Lageado e aberto ao público, com objetivo de que a comunidade conheça o trabalho desenvolvido pelos alunos da Orquestra Jovem Sesc MS e o resultado do intercâmbio artístico.

O objetivo da semana é proporcionar aos jovens músicos uma imersão pedagógica de excelência, ampliando suas competências técnicas e artísticas, além de fomentar o intercâmbio com profissionais de destaque no cenário nacional e internacional.

A clarinetista Jéssica Gubert atua como pesquisadora, solista e professora, com trajetória marcada por importantes premiações, como o Concurso Nascente/USP. Já participou de diversos festivais nacionais e internacionais e desenvolve uma sólida atuação junto ao Instituto Ciranda – Música e Cidadania.

O maestro Murilo Alves, presidente do Instituto Ciranda, é referência em projetos socioeducativos no Brasil. Com vasta experiência na regência orquestral, é doutorando em Sonologia na Unicamp, pesquisando sobre bioacústica e paisagens sonoras do Pantanal Mato-Grossense.

Para o jornal O Estado, o maestro destacou como a música tem o poder de aproximar as pessoas, não importa a região, conhecimentos ou idade, por exemplo. “Eu acredito muito na música como essa espécie de congregação. Quando essa música vem para um lugar como o Sesc Lageado, com crianças, adolescente e jovens de uma região com dificuldade de acesso, ela cria condições de mudança de vida. É como um oásis dentro da comunidade”, destacou.

O maestro argumenta que, quando a criança, adolescente ou jovem tem o contato com a arte, cultura, prática, necessidade de um estudo, há um processo de repetição, compromisso e disciplina ocorrendo, logo há espaço para a reflexão. “A partir dessas reflexões, grau após grau, ano após ano, amadurecimento após amadurecimento, essa pessoa vai ter condições de fazer melhores escolhas ao longo da vida, inclusive na profissão que irá escolher. Independente do que vá fazer no futuro, são caminhos impactados. Essas atividades serão impactadas pela ação de uma pessoa que tem, na sua bagagem cultural, todas essas vivências. Daí a importância desse trabalho”.

Da natureza para a orquestra

Murilo, que possui uma pesquisa sobre as paisagens sonoras do Pantanal (bioacústica) explica que a música que conhecemos, inclusive a de orquestra, muitas vezes tratada como ‘música ocidental’, também tem, em uma análise mais profunda, paralelos com música de um ambiente natural, seja nos aspectos rítmicos, melódicos, ou questão

“Os sons das aves, bichos, sons geofonicos, do vento, da chuva. Tudo isso encontramos paralelos. E, no caso do som das aves, a gente encontra paralelos muito precisos da forma de organização desse canto deles: solo, coletivo, enfim. O homem buscou na natureza, para a construção dessa música que a gente tem hoje, muitos elementos”, esclarece.

É essa a bagagem que o músico e maestro trará para os alunos do Sesc Lageado, proporcionando a aprendizagem entre os sons da natureza e a música clássica.

“O trabalho de conexão é justamente esse: cada aluno buscar, no seu entorno, na sua vivência, cantos, sonoridades do seu dia a dia, e identificar alguns elementos sonoros, que podem ser, por ele mesmo, comparados com elementos musicais. E depois a gente faz uma brincadeira musical com essas sonoridades, num momento de criação musical coletiva com a orquestra no qual todos podem se expressar em alguma medida, tocar em alguma medida, participar desse momento criativo, a partir de sonoridades que eles trouxeram de outro ambiente para o ambiente da orquestra”.

Completa o time de convidados o violoncelista Fábio Presgrave, com formação na prestigiada Juilliard School (EUA) e extensa carreira internacional. Presgrave já se apresentou como solista com orquestras de destaque no Brasil e no exterior, além de atuar como professor em importantes instituições de ensino superior, como a UFRN, USP e UFRJ.

Para Amanda Gadeia, violinista da Orquestra Jovem Sesc MS a semana de aprendizagem será levada para a vida. “Participar dessa semana formativa tem sido uma experiência muito transformadora. O que mais me impactou até agora foi perceber o quanto a música vai além da técnica. Aprender com os músicos tão experientes e generosos me faz enxergar novas possibilidades para o meu futuro. Estou saindo dessa semana com mais confiança, motivação e amor pelo que eu faço”.

Benefícios

A gerente do Sesc Lageado, Cirlene Cruz, destacou que trazer grandes nomes para a Semana Formativa, traz, não apenas para os alunos, mas também para a família e comunidade, um intercâmbio cultural. “Quando trazemos um concerto para dentro da comunidade, isso é democratização da cultura. Estamos dando acessibilidade para um público que, talvez, não tenha acesso em outros locais — seja por falta de conhecimento, por desinteresse ou por falta de oportunidade. É um acesso perto, dentro da comunidade, para que ele tenha uma vivência de um estilo de música que, talvez, não seja aquele que ele escute no dia a dia”.

Além dos benefícios musicais, eventos como esse carregam também um forte componente social e educativo. “A música é um elemento de transformação social — para o aluno, para a família e para o desenvolvimento na escola. A gente vivencia isso todos os dias, com os resultados alcançados com os alunos. Então, conforme eles vão se comprometendo com o aprendizado do instrumento que escolheram, consequentemente, essa transformação vai acontecendo na vida deles”, disse a gerente.

Desde 2022 o Sesc Lageado estava em conversas com o Maestro Murilo para que uma ação formativa fosse realizada. “Em 2022, o Murilo veio, trouxe a Jéssica e mais dois professores. E esse resultado nos deixou com a certeza de que essas ações precisavam continuar nos próximos anos. Em 2023, repetimos a semana formativa com o Murilo. Em 2024, nós tivemos uma semana formativa, dessa vez através da Caravana Sinos. E agora, em 2025, a gente repete essa semana formativa com o Murilo novamente. Ele traz a Jéssica para a classe de sopros e convida o Fábio Presgrave para assumir a classe de cellos e contrabaixo”, relembra.

“O Fábio também é um grande parceiro, um músico incrível, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande para trabalhar com jovens. E temos certeza de que o resultado vai ser, mais uma vez, muito gratificante e que vai nos impulsionar a continuar com essas ações formativas. E, quem sabe, futuramente, essas ações não possam se transformar em um festival ou em algo ainda maior”, finaliza.

Por Carolina Rampi

