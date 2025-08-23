Clínica Escola da UFMS em Três Lagoas inicia atendimentos ambulatoriais pelo SUS na próxima terça (26)

Consultas médicas e de enfermagem serão feitas por estudantes, sob supervisão de professores, e incluem acompanhamento de casos de hanseníase



A Clínica Escola Integrada da UFMS em Três Lagoas começará a atender pacientes na próxima terça-feira (26), a partir das 9h, na Unidade 1 do câmpus, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O serviço será voltado para pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e incluirá consultas nas áreas de clínica geral e dermatologia, com atenção especial para acompanhamento de casos de hanseníase.

Os atendimentos serão realizados por estudantes de Medicina e Enfermagem, sob supervisão de professores, e contemplam casos de baixa e média complexidade. As consultas serão agendadas conforme disponibilidade de vagas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para a diretora do CPTL, Larissa Barcelos, a abertura do serviço representa um avanço tanto para a população quanto para o ensino prático na universidade. “Os atendimentos marcam um passo importante no fortalecimento do ensino na área da saúde, pois garantirá autonomia aos professores e estudantes, aumentará a integração serviço-ensino-comunidade, estimulará a atuação multiprofissional dos nossos estudantes, além de ser mais um espaço para o desenvolvimento das habilidades teórico-práticas necessárias aos profissionais de saúde“, afirmou.

Segundo Larissa, a iniciativa também ajuda a desafogar os hospitais da cidade, ampliando a oferta de consultas e fortalecendo ações de prevenção e promoção à saúde. “Conseguimos contribuir com o sistema de saúde do município, por meio da ampliação da oferta de consultas, bem como no fortalecimento das ações de promoção, prevenção e tratamento em saúde da população em geral“, acrescentou.

Inaugurada em 2021, a Clínica Escola já oferecia serviços de fisioterapia para idosos, práticas integrativas como auriculoterapia e ventosaterapia, além de perícias médicas para servidores da UFMS. Com os atendimentos ambulatoriais, o espaço passa a integrar ensino, pesquisa e extensão com atendimento direto à comunidade.

