IBGE oferece 242 vagas em MS e inscrições seguem até 11 de dezembro de 2025

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com inscrições abertas para dois processos seletivos que oferecem 242 vagas temporárias em Mato Grosso do Sul. Os interessados têm até o dia 11 de dezembro de 2025 para se inscrever pelo site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), banca organizadora da seleção. A taxa é de R$ 38,50 para ambos os cargos.

Ao todo, são 212 vagas para APM (Agente de Pesquisas e Mapeamento) e 30 vagas para SCQ (Supervisor de Coleta e Qualidade), distribuídas por diversos municípios do Estado.

Requisitos e salários

O cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento exige ensino médio completo e oferece remuneração de R$ 2.676,24, além de benefícios. Já o posto de Supervisor de Coleta e Qualidade requer ensino médio completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B, com salário de R$ 3.379,00, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, além de auxílio-transporte e pré-escolar.

A carga horária para ambos é de 40 horas semanais, com 8 horas diárias. Os contratos têm duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por mais dois anos. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

As provas objetivas serão realizadas em 22 de fevereiro de 2026, em dois turnos:

APM: período matutino, das 8h às 11h

SCQ: período vespertino, das 14h às 17h

Para o cargo de supervisor, o conteúdo programático inclui Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais, além de Geografia.

Já para agentes, as disciplinas cobradas são Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Ética no Serviço Público, Geografia e Noções de Informática.

O resultado final está previsto para 30 de abril de 2026.

Distribuição das vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento (212 vagas)

– Aquidauana: 7

– Campo Grande: 110

– Corumbá: 8

– Coxim: 9

– Dourados: 21

– Jardim: 12

– Naviraí: 8

– Nova Andradina: 9

– Paranaíba: 9

– Três Lagoas: 9

– Ponta Porã: 10

Supervisor de Coleta e Qualidade (30 vagas)

vCampo Grande: 18

– Dourados: 2

– Ponta Porã: 2

– Aquidauana, Corumbá, Coxim, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas: 1 vaga cada

O edital com todos os detalhes da seleção está disponível no site da banca organizadora.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais