IBGE oferece 242 vagas em MS e inscrições seguem até 11 de dezembro de 2025

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com inscrições abertas para dois processos seletivos que oferecem 242 vagas temporárias em Mato Grosso do Sul. Os interessados têm até o dia 11 de dezembro de 2025 para se inscrever pelo site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), banca organizadora da seleção. A taxa é de R$ 38,50 para ambos os cargos.

Ao todo, são 212 vagas para APM (Agente de Pesquisas e Mapeamento) e 30 vagas para SCQ (Supervisor de Coleta e Qualidade), distribuídas por diversos municípios do Estado.

Requisitos e salários

O cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento exige ensino médio completo e oferece remuneração de R$ 2.676,24, além de benefícios. Já o posto de Supervisor de Coleta e Qualidade requer ensino médio completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B, com salário de R$ 3.379,00, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, além de auxílio-transporte e pré-escolar.

A carga horária para ambos é de 40 horas semanais, com 8 horas diárias. Os contratos têm duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por mais dois anos. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

As provas objetivas serão realizadas em 22 de fevereiro de 2026, em dois turnos:

APM: período matutino, das 8h às 11h

SCQ: período vespertino, das 14h às 17h

Para o cargo de supervisor, o conteúdo programático inclui Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais, além de Geografia.

Já para agentes, as disciplinas cobradas são Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Ética no Serviço Público, Geografia e Noções de Informática.

O resultado final está previsto para 30 de abril de 2026.

Distribuição das vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento (212 vagas)

Aquidauana: 7

Campo Grande: 110

Corumbá: 8

Coxim: 9

Dourados: 21

Jardim: 12

Naviraí: 8

Nova Andradina: 9

Paranaíba: 9

Três Lagoas: 9

Ponta Porã: 10

Supervisor de Coleta e Qualidade (30 vagas)

vCampo Grande: 18

Dourados: 2

Ponta Porã: 2

Aquidauana, Corumbá, Coxim, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas: 1 vaga cada

O edital com todos os detalhes da seleção está disponível no site da banca organizadora.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

TJMS abre inscrições para concurso com 42 vagas em cartórios de Mato Grosso do Sul a partir desta segunda

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *