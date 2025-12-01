Após dias de calor na casa dos 40°C, MS entra em alerta para tempestades

Estado tem dois alertas de tempestade vigentes; risco vai de ventos de 100 km/h a queda de granizo, segundo o Inmet

Mato Grosso do Sul entrou em Estado de atenção nesta segunda-feira (1º) após vários dias de calor que chegou a 40°C em algumas cidades. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois avisos de tempestade que abrangem praticamente todo o território estadual, com início às 10h e validade até as 10h desta terça-feira (2).

O primeiro alerta, de perigo potencial, prevê chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O risco inclui cortes pontuais de energia, danos a plantações, queda de galhos e alagamentos. As áreas afetadas são o leste, o centro-norte, o sudoeste e os Pantanais sul-mato-grossenses.

O segundo aviso, de perigo, aponta condições ainda mais severas, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, rajadas de 60 a 100 km/h e chance de granizo. Há risco de queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e alagamentos. Ele também abrange regiões do sudoeste, Pantanal, leste, centro-norte e centro-sul do Estado.

As orientações repassadas incluem evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos perto de torres de transmissão, desligar aparelhos elétricos sempre que possível e buscar informações com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Os alertas permanecem ativos até a manhã de terça-feira, e novas atualizações podem ser emitidas conforme o avanço das áreas de instabilidade.

