Alerta de golpe: Hospital Regional de MS não solicita pagamentos a pacientes ou familiares

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) alerta a população sobre golpes envolvendo pedidos indevidos de pagamento. O hospital não cobra por nenhum tipo de procedimento e sequer solicita depósitos, transferências bancárias ou pagamentos via PIX das famílias dos pacientes para a realização de procedimentos médicos ou qualquer outro serviço.

Golpistas têm entrado em contato com familiares de pacientes, se passando por representantes do HRMS e solicitando valores sob pretextos falsos. A instituição reforça que não realiza esse tipo de contato e orienta a população a desconfiar de qualquer abordagem desse tipo, não realizar pagamentos e denunciar imediatamente à polícia a tentativa de golpe.

Além disso, o HRMS esclarece que segue rigorosamente a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e não repassa informações sobre pacientes por telefone. Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento pode ser direcionada à Ouvidoria do hospital, disponível pelo telefone e WhatsApp: (67) 3378-2708.

O hospital informa, ainda, que já acionou as autoridades responsáveis para que os casos sejam investigados e os envolvidos, responsabilizados.

