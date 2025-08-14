Governo de MS prorroga inscrições para concursos da Polícia Civil e SAS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para os concursos públicos da Polícia Civil e da SAS (Superintendência de Assistência Socioeducativa). A medida foi tomada após instabilidades no sistema de inscrição, provocadas pelo elevado número de acessos.

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) divulgou a alteração no Diário Oficial Eletrônico nº 11.910, publicado nesta última sexta-feira (8). Os concursos oferecem vagas para os cargos de agente de polícia judiciária, nas funções de investigador e escrivão, além de postos para agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas.

Inicialmente, o período de inscrições terminaria em 8 de agosto, conforme o edital de abertura publicado em 16 de julho no Diário Oficial nº 11.887. Com a prorrogação, os interessados terão até esta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, para realizar sua inscrição por meio do site www.avalia.org.br

A SAD alerta os candidatos sobre a importância de verificar a atualização do cronograma, já que a mudança no prazo de inscrição impacta diretamente outras fases do processo seletivo. Entre elas estão o prazo para pagamento da taxa, envio de documentos para reservas de vagas destinadas a pessoas com deficiência e candidatos indígenas, divulgação da lista preliminar de inscritos, correções cadastrais e publicação da lista definitiva.

Todas as etapas, prazos e orientações dos concursos estão disponíveis nos editais oficiais e podem ser consultadas também pelo portal www.concursos.ms.gov.br

