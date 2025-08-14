Ônibus intermunicipais de MS passam a contar com internet Starlink durante toda a viagem

A empresa Viatur é a primeira do mercado a implantar o serviço do Estado

Agora as viagens intermunicipais no Mato Grosso do Sul já podem ser realizadas com 100% de conexão durante todo o trajeto. Isso porque a empresa de transporte rodoviário Viatur, é a primeira do Mato Grosso do Sul a implantar o serviço de internet Starlink nos ônibus. A tecnologia, que garante conectividade ilimitada via satélite de alta velocidade estará disponível do início ao fim da viagem.

A novidade coloca Mato Grosso do Sul no mesmo patamar de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Pará, que já adotaram a ferramenta.

A Starlink, desenvolvida pela SpaceX, utiliza uma rede de satélites de baixa órbita para fornecer internet de alta velocidade em qualquer ponto do planeta, superando barreiras de conectividade em áreas remotas e durante deslocamentos.

Segundo a empresa, o investimento não vai impactar no valor da passagem e a iniciativa representa um marco na qualidade do serviço de transporte rodoviário, como explica o diretor da Viatur, Carlos Luzardo: “Estamos investindo em inovação para oferecer mais conforto, segurança e praticidade aos nossos passageiros. É a primeira vez que a internet via satélite é disponibilizada no transporte intermunicipal no estado, e acreditamos que essa tecnologia será um diferencial importante para nossos clientes”, afirma.

Diretor-presidente da AGEMS Carlos Assis, ao lado da Diretora de transporte Caroline, do diretor da Viaur Carlos Luzardo e o gerente Ricardo Valério.

O diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, ressaltou que o serviço reforça a visão de modernização do Estado: “Estado digital é isso que queremos para Mato Grosso do Sul. Fico muito feliz de ver a Viatur investindo para que as pessoas tenham uma viagem mais tranquila e segura — não só para o motorista, mas também para os passageiros, que estarão conectados durante todo o trajeto. Essa inovação eleva a qualidade do transporte intermunicipal e mostra que estamos avançando com responsabilidade e foco no bem-estar da população. É assim que caminha o Mato Grosso do Sul, comenta Assis.

A diretora de Transportes da AGEMS, Caroline Tomanquevez, destacou o papel da regulação para incentivar avanços no setor. “A missão da Agência é garantir que o transporte intermunicipal atenda aos padrões de qualidade, segurança e acessibilidade. Projetos como esse mostram que inovação e regulação podem caminhar juntas para melhorar a vida dos usuários”, afirma.

Inovação e Resultados

A regulação dos serviços de transporte intermunicipal tem avançado para acompanhar a era da tecnologia, garantindo que os usuários tenham acesso a serviços modernos, seguros e eficientes. Nesse contexto, iniciativas como a instalação de internet Starlink nos ônibus se alinham à missão da AGEMS de promover inovação e qualidade no transporte.

Além disso, o aplicativo MStrip, desenvolvido pela Agência, permite que os passageiros acompanhem em tempo real informações sobre horários, rotas e condições das viagens. Enquanto os terminais de ônibus passam a contar com painéis informativos digitais, semelhantes aos de aeroportos, oferecendo dados atualizados sobre embarque, chegada e itinerários. Essas ações reforçam a transparência, o controle e a integração tecnológica na mobilidade do Estado.