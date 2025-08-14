Idoso é preso após ser filmado abusando de cadela no quintal de casa, em Nova Andradina

Um idoso, de 81 anos, foi preso em flagrante após ser filmado estuprando uma cadela no quintal de casa. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (13), em Nova Andradina. Esse é o segundo caso registrado em 24 horas.

Segundo informações, testemunhas relataram que o idoso foi visto praticando o crime no período da tarde, quando uma pessoa passava pela residência localizada na Rua Arthur da Costa e Silva, e flagrou o ato. A ação foi filmada e a polícia acionada imediatamente.

As equipes das polícias Civil e Militar foram até a residência e encontraram o idoso. À polícia ele negou o crime, mas a cadela tinha ferimentos na região genital. O idoso foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. Já o animal foi resgatado por uma ONG (Organização Não-Governamental).

O caso foi registrado como maus-tratos a animais e é investigado.

