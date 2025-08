Governo de MS divulga resultado preliminar para 230 vagas temporárias no Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou nesta segunda-feira (4) o resultado preliminar do processo seletivo para 230 vagas temporárias no Corpo de Bombeiros. Ao todo, foram registradas 3.619 inscrições aceitas, porém uma parte significativa dos candidatos não compareceu aos testes de aptidão física, realizados entre os dias 14 e 25 de julho.

A lista com os aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, e os candidatos têm até terça-feira (5) para apresentar recursos. O pedido de recurso deve ser encaminhado por escrito à Comissão de Avaliação e Seleção, com fundamentação clara e objetiva, indicando as razões para a contestação.

Para a divulgação do resultado preliminar, foram considerados apenas os candidatos cujas inscrições foram deferidas na primeira etapa do processo seletivo. Foram publicadas duas listas: uma com os nomes dos 66 candidatos selecionados para compor a banda do Corpo de Bombeiros e outra com os nomes dos candidatos para as demais funções.

Os nomes dos aprovados podem ser consultados entre as páginas 164 e 169 do Diário Oficial do Estado. As vagas temporárias oferecem remuneração mensal de R$ 3.815,88.

O processo seletivo segue agora para as próximas etapas, com a expectativa de preencher as vagas para reforçar o efetivo do Corpo de Bombeiros no Estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais