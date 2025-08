Marinha prorroga inscrições para técnicos de nível médio

Aprovados serão promovidos a Terceiro-Sargento e poderão atuar como submarinistas

A Marinha do Brasil (MB) abriu, no dia 9 de julho, as inscrições do concurso público para o Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA). São oferecidas 10 vagas para técnicos de nível médio nas áreas de Eletroeletrônica e Mecânica, destinadas a quem deseja seguir carreira militar.

As inscrições seguem até 7 de agosto, com taxa de R$ 80. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea puderam solicitar isenção até 15 de julho.

Para participar, o candidato deve ser brasileiro, ter entre 18 e menos de 25 anos até 30 de junho de 2026, além de ter concluído ou estar concluindo o curso técnico de nível médio, registrado no respectivo órgão fiscalizador até a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (C-FSG). A prova está prevista para o dia 14 de setembro.

O C-FSG, voltado ao preparo da praça para ingresso no QTPA, é realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro (RJ).

ÁREAS TÉCNICAS ESPECIALIDADES TITULAÇÕES TÉCNICAS ACEITAS (*) AMPLA CONCORRÊNCIA Vagas reservadas para candidatos negros (**) TOTAL DE VAGAS Eletroeletrônica Sistemas de Controle e Eletricidade (CE) Técnico em Automação Industrial;

Técnico em Eletroeletrônica;

Técnico em Eletromecânica;

Técnico em Eletrônica;

Técnico em Eletrotécnica; e

Técnico em Mecatrônica. 2 – 2 Mecânica Sistemas de Máquina e Propulsão (MP) e Motores (MO) Técnico em Eletromecânica;

Técnico em Manutenção Automotiva;

Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais;

Técnico em Manutenção de Máquinas Navais;

Técnico em Manutenção de Máquinas Pesadas;

Técnico em Mecânica;

Técnico em Mecânica de Precisão;

Técnico em Mecatrônica; e

Técnico em Refrigeração e Climatização. 5 1 6

Vagas para o sexo feminino:

ÁREAS TÉCNICAS ESPECIALIDADES TITULAÇÕES TÉCNICAS ACEITAS (*) AMPLA CONCORRÊNCIA Vagas reservadas para candidatos negros (**) TOTAL DE VAGAS Eletroeletrônica Sistemas de Controle e Eletricidade (CE) Técnico em Automação Industrial;

Técnico em Eletroeletrônica;

Técnico em Eletromecânica;

Técnico em Eletrônica;

Técnico em Eletrotécnica; e

Técnico em Mecatrônica. 1 – 1 Mecânica Sistemas de Máquina e Propulsão (MP) e Motores (MO) Técnico em Eletromecânica;

Técnico em Manutenção Automotiva;

Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais;

Técnico em Manutenção de Máquinas Navais;

Técnico em Manutenção de Máquinas Pesadas;

Técnico em Mecânica;

Técnico em Mecânica de Precisão;

Técnico em Mecatrônica; e

Técnico em Refrigeração e Climatização. 1 – 1

O edital informa que, além das titulações previstas para cada área técnica, também serão aceitos documentos de cursos técnicos cujas denominações constem na Tabela de Convergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (3ª Edição), disponível no site do Ministério da Educação ( https://cnct.mec.gov.br/cursos ).

Caso o candidato apresente diploma de curso superior, será feita consulta técnica à Organização Militar Orientadora Técnica (OMOT) para verificar se a grade curricular do curso contempla integralmente o conteúdo do técnico de nível médio, inclusive práticas exigidas no edital.

Mais informações sobre as condições para a inscrição estão no edital , disponível no site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha.

Os candidatos aprovados em todas as etapas e classificados dentro do número de vagas são preparados para atuar na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da MB. Durante o C-FSG, na condição de praça especial, os alunos recebem remuneração bruta inicial de R$ 1.414,82, além de uniforme, alimentação e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a conclusão do curso, são promovidos à graduação de Terceiro-Sargento.

Os alunos aprovados no Curso de Formação de Sargento do QTPA são matriculados no Curso de Subespecialização de Submarinos (C-Subespec-SB). O objetivo é capacitar militares para atuar em submarinos. De caráter eliminatório, o curso prevê que os Terceiros-Sargentos que não obtiverem aprovação sejam licenciados do Serviço Ativo da Marinha.

Curso de Subespecialização de Submarinos – O C-Subespec-SB é destinado ao preparo das praças selecionadas para exercer atividades especiais que exigem aptidões ou habilitações complementares às adquiridas na especialização inicial. O curso ocorre no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA), em Niterói (RJ), e tem duração de 24 semanas.

Etapas do concurso

A primeira etapa é constituída por uma Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais para cada Área Técnica e Redação, com duração total de 4 horas, de caráter eliminatório e classificatório. A prova terá como propósito verificar a formação básica e profissional do candidato e constará de 50 questões elaboradas de acordo com os programas descritos no Edital.

Os aprovados na fase inicial serão convocados para as etapas complementares, que incluem desde a verificação de dados biográficos e de documentos até a realização da inspeção de saúde, avaliação psicológica e do Teste de Aptidão Física.

Teste de aptidão física de Ingresso (TAF-i)

O Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), de caráter eliminatório, avalia se o candidato atende aos padrões exigidos pela Marinha. É realizado em dois dias não consecutivos e inclui provas de natação e corrida. Os critérios e tempos variam conforme o sexo do candidato.

